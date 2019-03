Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Friedrichroda (ots)

Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr stellte eine 76-jährige Friedrichrodaerin eine unbekannte Person im Wintergarten ihres Hauses in der Goethestraße fest und informierte umgehend die Polizei. Die Beamten waren zwar schnell am Wohnhaus der 76-Jährigen, konnten aber keine Personen mehr feststellen. Der unbekannte Täter hatte sich zu dem unverschlossenen Wintergarten am Wohnhaus der älteren Frau Zutritt verschafft und hatte versucht das Fenster zum Haus aufzuhebeln. Da er gestört bzw. ertappt wurde flüchtete er in unbekannte Richtung. Jedoch hinterließ er sein Tatwerkzeug am Tatort, welches sichergestellt werden konnte. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (dl)

