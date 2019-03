Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Burgtonna - Gotha (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 12 Uhr in der Waldstraße in Burgtonna zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde der Opel eines 29-Jährigen massiv beschädigt. Nach dem Unfall setzte der Verursacher seine Fahrt pflichtwidrig fort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0060048/2019. (ak)

