Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall im Alkoholrausch

Marlishausen (ots)

Am Freitag befuhr eine Suzukifahrerin (39) die Landstraße gegen 17:45 Uhr von Marlishausen in Richtung Arnstadt, in Höhe des Pendlerparkplatzes musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, dies bemerkte der Fahrer (43) des nachfolgen Ford Transit zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, die Fahrzeug wurden jedoch stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Verursacher mit 1,7 Promille erheblich unter Einfluss von Alkohol stand. Sein Führerschein wurde daher eingezogen.

