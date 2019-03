Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: berauscht in die Leitplanke gefahren

Niederwillingen (ots)

Ein 61 jähriger beabsichtigte in den frühen Morgenstunden am Sonntag mit seinem Pkw Seat von der Schulstraße in Richtung Kirchstraße zu fahren. Auf Grund seiner starken Alkoholisierung kam er nach nur 30m von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine hier befindliche Leitplanke. Ein durchgeführter Vortest ergab bei ihm einen Wert von 2,06 Promille, daher wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Am Pkw und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell