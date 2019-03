Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: weitere Trickbetrüger

Arnstadt (ots)

Am Freitag verwickelte ein vermeintlicher Kunde im Zeitraum von 17:30 - 17:45 Uhr eine Verkäuferin in einem Geschäft in der Erfurter Straße in ein Verkaufsgespräch und lockte sie gezielt in eine Ecke des Geschäftes, von der aus die Kasse nicht eingesehen werden konnte. Durch eine weitere Person wurde in diesem Zeitraum die Kasse geöffnet und ein mittlerer vierstelliger Betrag aus dieser entwendet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell