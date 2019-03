Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrüger unterwegs

Ilmenau (ots)

Am Freitag verwickelte ein Kunde in einem Geschäft in der Straße des Friedens die Verkäuferin derart in ein Verkaufsgespräch, dass sie den Blick für ihre Kasse verlor, durch eine weitere Person wurde dieser Umstand genutzt und aus der Kasse ein mittlerer dreistelliger Betrag entwendet.

