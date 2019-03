Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit eskaliert und endet im Krankenhaus und der Gewahrsamszelle

Rudisleben (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem russischen (59) und einem lettischen (32) Arbeiter kam es am Samstag gegen 23:15 Uhr in ihrer Unterkunft in der Hauptstraße. Im Verlaufe dessen der 59-jährige ein Messer zückte und den Geschädigtes massiv am Hals verletzte. Durch andere Arbeiter konnte er von weiteren Angriffen abgehalten werden.

Zu den genauem Umständen der Tat hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Geschädigte wurde im Krankenhaus Arnstadt operiert und ist stabil, der Täter wurde vorläufig festgenommen.

