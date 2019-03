Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhänger gestohlen

Eisenach (ots)

Am Samstagfrüh gegen 04:30 Uhr wurde die Polizei Eisenach darüber informiert, dass Unbekannte in Eisenach, Katharinenstraße einen Pkw-Anhänger von einem umzäunten Gelände gestohlen haben. Der Eigentümer habe den Anhänger Humbaur mit weißem Kastenaufbau und Doppelachse am Vorabend gegen 17:00 Uhr abgestellt und kurz vor dem Anruf das Fehlen festgestellt. Der Anhänger hat das Kennzeichen EA-CH9. Die Täter haben nicht nur den Zaun geöffnet sondern auch die Kastensicherung entfernt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eisenach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat oder Auffinden des Hängers geben können.[59882/2019](ri)

