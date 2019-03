Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer unter Strom

Eisenach (ots)

Polizeikräfte der Einsatzunterstützung der LPI Gotha kontrollierten am Samstagmittag auf dem Eisenacher Markt zwei 17 Jährige mit ihren fahrbaren Untersätzen. Bei beiden Jugendlichen stellten die Beamten fest, dass sie unter Einfluss von Drogen standen, was im Nachgang der Kontrolle eine Blutentnahme nach sich zog. Ein Moped war zudem aktuell nicht versichert, da das angebrachte Versicherungskennzeichen am 28.02.18 abgelaufen war. Ferner konnte jener mit dem fehlenden Versicherungsschutz auch keinen Führerschein vorweisen. Gegen beide Jugendliche wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Es sei an dieser Stelle erlaubt, darauf hinzuweisen, dass mit dem 01.03.2019 ein neues Versicherungsjahr für Kleinkrafträder begonnen hat und somit neue Versicherungskennzeichen fällig sind.(ri)

