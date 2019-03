Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Geschwindigkeitskontrollen

Wutha/F. / Berka/Werra (ots)

Am Freitag führte die PI Eisenach im Bereich Berka/Werra und Wutha/Farnroda Geschwindigkeitskontrollen durch, bei den jeweils neun Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt wurden. In Berka brachte es ein Autofahrer in der Wildecker Str. auf 70 km/h und in Wutha der "Schnellste" auf 77 km/h in der Ruhlaer Str. Im Bereich beider Kontrollstellen sind lediglich 50 km/h erlaubt.(ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell