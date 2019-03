Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bellender Hund lenkt ab

Eisenach (ots)

Gestern Mittag fuhren ein Renault und ein Alfa Romeo hintereinander auf der Clemensstraße in Richtung Altstadtstaße. Als der 55-jährige Renault-Fahrer bremste, um nach links in die Karolinenstraße abzubiegen, realisierte die 22-jährige Alfa-Romeo-Fahrerin dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Die junge Frau war von einem Hund abgelenkt, der in ihrem Auto bellte. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell