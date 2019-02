Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angriffe auf Kleintransporter

Gotha (ots)

In der Innenstadt von Gotha kam es in der Nacht zum Mittwoch zu zwei Angriffen auf geparkte Kleintransporter. Betroffen waren ein Mercedes Sprinter und ein Fiat Ducato, welche in der Pfortenwallgasse bzw. in der Oststraße abgestellt waren. Hier wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen und das Beutegut entnommen. Der oder die Täter sind bisher unbekannt und flüchtig.

Die Polizei rät erneut, lassen sie keine Handtaschen, Geldbörsen oder elektronischen Geräte wie Navi oder Handys sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen. Selbst wenn das Fahrzeug nur kurz unbeaufsichtigt ist. (ms)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell