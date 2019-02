Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht dank eines aufmerksamen Zeugen geklärt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Mittwochabend kam es gegen 17 Uhr in der Lindenstraße in Friedrichroda zu einer Verkehrsunfallflucht. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrer eines weißen BMW beschädigte beim Rückwärtsfahren ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Durch den Zeugen konnte beobachtet werden, wie Fahrzeugführer und Beifahrerin die Schäden am BMW und am Verkehrszeichen begutachten und anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Durch die Zeugenhinweise welche sowohl Kennzeichen als auch Fahrerbeschreibung beinhalteten konnte der 62-jährige verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden. (ms)

