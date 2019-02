Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenhandel aufgedeckt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Am Morgen des 17.12.2018 stellte die Kriminalpolizei auf einem Parkplatz in der Stadtilmer Straße drei Männer im Alter von 22 bis 25 Jahren bei der Übergabe von Drogen. Zwei Kilo Marihuana sollten den Besitzer wechseln, dazu hatte einer der Männer 18.000 Euro dabei. Die drei Männer wurden auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen, ihre Wohnungen und Fahrzeuge wurden durchsucht. In der Wohnung des 25-Jährigen wurden weitere 300 Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat ein Verfahren wegen Drogenhandels eingeleitet. Alle drei Männer wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl erließ, wurden die Männer in eine Haftanstalt gebracht. (jk)

