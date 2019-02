LPI-GTH: Falsche Jugendamt-Kontrollen?

Landespolizeiinspektion Gotha

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Am gestrigen Tag klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür einer 18-Jährigen in der Joliot-Curie-Straße und gab unter Vorzeigen eines Ausweises an, vom Jugendamt zu sein und nach dem Kleinkind und der Wohnung sehen zu wollen. Die Unbekannte wurde eingelassen und schaute sich in der Wohnung um. Dann erkundigte sie sich nach dem Kind. Als die Unbekannte nach dem Alter des Kindes fragte, wurde die 18-Jährige stutzig, weil das Jugendamt darüber informiert sein müsste. Nachdem die Frau die Wohnung wieder verlassen hatte, kontaktierte die junge Mutter das Jugendamt und fragte nach dem Besuch. Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass kein solcher Besuch seitens des Jugendamtes stattgefunden hatte. Die Polizei ermittelt nun zum Sachverhalt. Möglicherweise steckt hinter der Vorgehensweise eine Betrugsmasche.

Zeugen, die einen ähnlichen Vorfall erlebt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (jk)

