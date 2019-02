Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch?

Creuzburg - Wartburgkreis (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen haben Unbekannte an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Öhrigstraße manipuliert. Das Türschloss war defekt und ließ sich von außen nicht mehr öffnen. Möglicherweise haben sich Einbrecher an der Tür zu schaffen gemacht.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen oder verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0056495/2019. (jk)

