LPI-GTH: Einbruch in Bratwurststand

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte sind heute Nacht in einen Bratwurststand in der Ichtershäuser Straße eingebrochen. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet und aus dem Bratwurststand Lebensmittel im Wert von 200 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0057368/2019. (jk)

