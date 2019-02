Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch, WErkzeug geklaut

Eisenach (ots)

Heute Nacht drangen Unbekannte in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der August-Rudloff-Straße ein. Die Tür eines Kellerverschlags wurde aufgebrochen und zwei Bohrmaschinen der Hersteller "Bosch" und "Schmalcalda" sowie eine grüne Werkzeugkiste entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0057038/2019. (jk)

