Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aufgebrochen

Gotha (ots)

Heute Nacht wurden mehrere Pkw im Stadtbereich Gotha aufgebrochen. Bei zwei Transportern, einem Fiat in der Oststraße sowie einem Mercedes Sprinter in der Pfortenwallgasse, wurden die Seitenscheiben eingeschlagen, jedoch nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Der Sachschaden wird jeweils auf etwa 400 Euro geschätzt. Bei einem VW, der in der Enckestraße geparkt war, wurde ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum die Handtasche entwendet. Der Gesamtschaden wird hier auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diese Vorfälle gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0056773/2019, 0056806/2019 bzw. 19074457.

Lassen Sie keine Taschen, Wertsachen oder Kleidungsstücke im Fahrzeug zurück!(jk)

