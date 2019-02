Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Postbotin vom Hund gebissen

Pferdingsleben - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Nachmittag ist gestern eine Postbotin von einem Hund gebissen worden, als sie in der Langen Straße ein Paket zustellen wollte. Die 29-Jährige begab sich nach dem Klingeln auf das Grundstück, um nach Personen zu sehen, da kam der Hofhund gelaufen und biss ihr in den Oberarm. Die junge Frau wurde leicht verletzt. (jk)

