Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Autos beschmiert

Gotha (ots)

Gestern Abend haben Unbekannte im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 22:30 Uhr im östlichen Stadtbereich zwei Fahrzeuge beschmiert. An einem weißen VW in der Weimarer Straße und an einem weißen Mercedes in der Erfurter Landstraße / Arndtstraße wurden Schmierereien festgestellt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0056585/2019. (jk)

