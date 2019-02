Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses

Gotha (ots)

Gestern Abend gegen 20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in die Brückenstraße gerufen. Der Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Im Gebäude befanden sich keine Personen. Die Löscharbeiten dauerten bis 1 Uhr des Folgetages an, die Zufahrtstraßen waren für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Im Einsatz waren 51 Kameraden verschiedener Feuerwehren, darunter die Berufsfeuerwehr Gotha sowie die Freiwilligen Wehren Gotha-Stadtmitte, Uelleben, Boilstädt, Sundhausen, Siebleben und Ohrdruf. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, derzeit wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, müssen heute die Untersuchungen des Bauamts ergeben. (jk)

