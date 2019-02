Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt diesen Mann?

Ichtershausen - Ilm-Kreis (ots)

Am 25.07.2018 gegen 23:55 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem Pkw Skoda an eine Tankstelle in der Thöreyer Straße. Das Fahrzeug betankte der Unbekannte mit etwa 50 Litern Kraftstoff im Wert von fast 70 Euro, anschließend verließ er die Tankstelle, ohne den Rechnungsbetrag beglichen zu haben. Bei dem Kennzeichen, welches an dem Skoda angebracht war, handelt es sich um eine Dublette. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und Betrugs.

Der Unbekannte war bei Begehung der Tat mit einer orangefarbenen Warnweste, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Auf dem Kopf trug er einen leucht-gelben Schutzhelm. Im Fahrzeug befand sich eine leucht-gelbe Warnjacke.

Wer erkennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0253810/2018.

Ein Beschluss zur Veröffentlichung liegt der Polizei vor. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

