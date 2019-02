Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe überführt

Eisenach (ots)

Gestern Mittag waren zwei Brüder im Alter von 15 und 17 Jahren zu Besuch in einem Pflegeheim in der Clemensstraße. Hierbei entwendeten sie einen Fernseher, zwei Musikboxen und eine Bahnhofsuhr aus dem Speisesaal. Als die Polizei die beiden Jugendlichen zu Hause aufsuchte, wurde das Diebesgut in der Wohnung festgestellt. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und gaben sie anschließend wieder an das Heim zurück. Die Jungs müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. (jk)

