Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sonne geblendet - Baum touchiert

Möhrenbach - Ilm-Kreis (ots)

Ein 18-Jähriger fuhr gestern Nachmittag mit einem VW auf der L 1047 von Möhrenbach in Richtung Großbreitenbach. Kurz vor der Einmündung "Hohe Tanne" wurde der junge Mann von der tiefstehenden Sonne geblendet und kam mit seinem Pkw nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen. In der Folge streifte das Fahrzeug einen Baum, überfuhr einen Leitpfosten, schließlich lenkte der 18-Jährige den Wagen wieder auf die Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro, der Fahrer kam mit einem Schrecken davon. (jk)

