Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Radio abgelenkt

Geraberg - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Morgen fuhr eine 20-Jähriger mit einem Dacia auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Als sie während der Fahrt das Autoradio bediente, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Lkw, der ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Leicht verletzt wurde die 20-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Binden auslaufender Betriebsflüssigkeiten wurde die Freiwillige Feuerwehr Geraberg mit 12 Kameraden zum Einsatz gerufen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell