Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aufgebrochen

Gierstädt - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Nachmittag wurde gestern ein Pkw nahe Gierstädt aufgebrochen. Der Audi war auf einem Waldweg an der L 1027 in Richtung der Gabelung nach Bienstädt abgestellt. Zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten die Handtasche, die im Fußraum abgestellt war. In der Tasche befanden sich Bargeld und persönliche Dokumente. Hinweise nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0054213/2019 entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell