Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenhütte

Eisenach (ots)

In einer Gartenanlage an der Langensalzaer Straße drangen Unbekannte zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag in ein Gartenhaus ein. Ein Fenster wurde gewaltsam geöffnet und aus der Hütte mehrere Bettbezüge und eine Luftmatratze entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0054212/2019. (jk)

