LPI-GTH: 2 Schläger in der Amrastraße

Eisenach (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr kommt es in der Amrastraße zu einem körperlichen Angriff auf einen 21-jährigen Eisenacher, der dort zu Fuß unterwegs ist. Dabei schlagen zwei andere Männer unvermittelt auf das Opfer mit mehreren Faustschlägen ein und verletzen es dabei. Anschließend flüchten die beiden Angreifer in unbekannte Richtung. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben. Beide ca. 180 cm groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, kräftige Statur. Einer der Angreifer hatte blonde kurze Haare, trug eine blaue Jeans und einen hellen Pullover. Der zweite Täter hatte längere dunkle Haare, trug eine blaue Jeans und einen dunklen Pullover. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. (mwi)

