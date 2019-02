Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schmiererei am Bürgerbüro der AfD

Gotha, Landkreis Gotha (ots)

Eine erneute Beschädigung hatte das Bürgerbüro der AfD in der Siebleber Straße in Gotha am 23.02.2019 zu verzeichnen. Durch unbekannten Täter wurde die Eingangstür mit einem beleidigendem Schriftzug versehen. (mm)

Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Nummer 03621/781124 entgegen. Bezugnummer 0053619/2019

