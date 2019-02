Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ältere Autofahrerin durch eigenes Auto schwer verletzt

Ilmenau (ots)

Ein nicht alltäglicher Unfall wurde durch die Polizei in Ilmenau am Freitagmittag aufgenommen. Eine 85-jährige Autofahrerin wollte nach erfolgtem Wochenendeinkauf mit ihrem Wagen vom Pakplatz an einem Verbrauchermarkt in der Ziolkowskistraße nach Hause fahren. Dazu legte sie den Rückwärtsgang in ihrem Auto mit Automatikgetrieben ein und wollte rückwärts ausparken. Nun waren aber ihre Außenspiegel beschlagen, sodass sie nach hinten nichts sehen konnte. Sie öffnete die Tür, stieg aus und wollte die Spiegel mit der Hand reinigen. Da sie aber bereits den Rückwärtsgang eingelegt hatte, rollte der Wagen nun rückwärts, als sie den Fuß von der Bremse nahm und die offene Tür warf die Seniorin auf den Boden. Der Wagen rollte weiter langsam rückwärts, überrollte ein Bein der liegenden Dame und stoppte seine Irrfahrt erst, als er gegen ein anderes geparktes Auto stieß. Passanten griffen helfend zu, die Dame wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. (ef)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell