Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überfallen und ausgeraubt

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Innenstadt von Ilmenau ein 36-jähriger Mann auf dem Nachhauseweg von 3 anderen Männern überfallen und zusammengeschlagen. Der 36-jährige wurde so übel zugerichtet, dass er im weiteren in eine Spezialklinik zur Behandlung seiner Verletzungen gebracht wurde. Durch die drei Schläger wurde ihm auch noch seine Geldbörse mit Bargeld geraubt, die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (ef)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell