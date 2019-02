Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Essen angebrannt

Gräfenroda (ots)

Alarm in der Samstagnacht gegen Mitternacht für die Feuerwehr in Gräfenroda. Anwohner eines Wohnblocks in der Straße des Friedens riefen die Feuerwehr, da Rauch aus einer Wohnung drang. Wie sich später herausstellte, hatte der 62-jährige Bewohner der Wohnung sein Mitternachts-Essen auf dem Herd warm gemacht, war jedoch währenddessen eingeschlafen. Glücklicherweise wurde er durch den lärmenden Rauchmelder geweckt, das Essen schmorte vor sich hin und der Mann konnte unverletzt die Wohnung verlassen. Ohne Rauchmelder hätte es für ihn auch ganz anders ausgehen können. (ef)

