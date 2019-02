Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf der Kreuzung

Eisenach (ots)

Heute Morgen befuhr ein 29-Jähriger mit einem Renault die Amrastraße in Richtung Mühlhäuser Straße. An der Kreuzung zur Mühlhäuser Straße missachtete der Mann die Vorfahrt eines 41-Jährigen, der mit seinem VW auf der Mühlhäuser Straße aus Richtung Hospitalstraße kam, und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, diese blieben jedoch fahrbereit. Durch den Unfall wurde der 41-jährige VW-Fahrer leicht verletzt. (jk)

