Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Doppelte Diebestour von Diebes-Trio aufgeflogen

Gotha (ots)

Gestern Abend waren drei Männer im Alter von 20, 23 und 25 Jahren auf Diebestour. In einer Drogerie in der Jüdenstraße nahmen die Männer DVDs und Kopfhörer im Gesamtwert von ca. 150 Euro ohne Bezahlung mit. Anschließend begaben sich die Drei in einen Einkaufsmarkt in der Bürgeraue. Hier steckten sie mehrere Blu-rays im Wert von fast 200 Euro ein. Als sie das Geschäft verließen, ohne die Waren bezahlt zu haben, wurden sie vom Ladendetektiv angehalten und beide Diebstähle flogen auf. Der jüngste der drei Mühlhäuser war mit 0,86 Promille alkoholisiert und trug zudem ein Cuttermesser bei sich. Er leistete bei der vorläufigen Festnahme Widerstand gegen die Polizei. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit einem Staatsanwalt wurden die drei jungen Männer wieder entlassen. (jk)

