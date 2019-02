Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe im Waschsalon

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr sind Unbekannte in einen Waschsalon in der Mohrenstraße eingedrungen. An zwei Waschmaschinen wurden die Münzfächer aufgebrochen und eine zweistellige Summe Bargeld daraus entwendet. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0052507/2019. (jk)

