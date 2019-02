Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randaliert und gestohlen

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag randalierte ein 31-jähriger Lybier in einem Restaurant in der Pfortenstraße. Zunächst warf er eine Verpackung mit Lebensmitteln in eine Glasscheibe und räumte den Inhalt einiger Regale aus, danach begab er sich hinter den Tresen und entwendete mehrere hundert Euro aus der Kasse. Als der Ladeninhaber versuchte, den 31-Jährigen am Verlassen des Ladens zu hindern, riss der sich los und verschwand. Der Dieb wurde von der Polizei gestellt, er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Das gestohlene Geld konnte nicht im Besitz des Mannes aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit einem Staatsanwalt wurde der 31-Jährige wieder entlassen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell