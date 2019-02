Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche aus dem Auto gestohlen

Eisenach (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:10 Uhr hielt eine 47-Jährige einen Opel Vivaro vor einer Apotheke in der Georgenstraße. Als sie mit ihrer Lieferung beschäftigt war, öffnete eine unbekannte Person die Beifahrertür und entwendete die Handtasche der Frau. In der schwarzen Handtasche befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0051369/2019. (jk)

