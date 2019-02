Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streithafte Nachbarn

Frankenhain - Ilm-Kreis (ots)

Ein 41-Jähriger und eine 59-Jährige sind Nachbarn in der Querstraße und liegen schon länger in Streit miteinander. Gestern Nachmittag beschwerte sich die 59-Jährige, dass der 41-Jährige wiederholt über ihr Grundstück lief, obwohl es ihm untersagt wurde. Im darauffolgenden Streitgespräch beleidigte der 41-Jährige seine Nachbarin und und schlug ihr zu allem Überfluss mit der Hand ins Gesicht. Die Polizei rückte an und fertigte eine Anzeige gegen den Mann. (jk)

