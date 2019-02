Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Großzügiger" Dieb

Eisenach (ots)

Als eine 20-Jährige gestern Abend nach Ladenschluss die Abrechnung des Backwarengeschäfts am Johannisplatz machte, begab sie sich in das Obergeschoss des Geschäfts. Da die Ladentür nicht abgeschlossen war, betrat eine unbekannte Person das Geschäft und entwendete die Handtasche der 20-Jährigen, die unbeaufsichtigt auf dem Tresen lag. Nachdem sie den Diebstahl feststellte, schaute sich die junge Frau außerhalb des Gebäudes um. Als sie zum Eingang zurückkehrte, hing ihre Tasche an der Ladentür. Es fehlten "lediglich" wenige hundert Euro aus der Geldbörse.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0051408/2019 zu melden. (jk)

