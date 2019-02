Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erst geklaut, dann gedroht

Gotha (ots)

Ein Unbekannter betrat am Dienstagabend einen Einkaufsmarkt am Coburger Platz und entwendete fünf Flaschen alkoholischer Getränke. Nachdem er von einer Verkäuferin auf den Diebstahl angesprochen wurde, beleidigte er die 30-Jährige und entfernte sich anschließend mit seiner Beute. Nach etwa 30 Minuten kehrte der Mann zum Markt zurück und sprach die 30-jährige Verkäuferin erneut an, geriet mit ihr in Streit. Als die Verkäuferin sich entfernte, äußerte der Unbekannte eine Bedrohung gegen sie und ging.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 30 bis 40 Jahre - ca. 1,75 Meter groß - kurze, dunkle Haare - Tribal-Tattoos an Händen und Hals - trug ein rotes Sweatshirt, Jeans und Turnschuhe - Person war alkoholisiert

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0050415/2019. (jk)

