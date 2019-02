Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch-Versuche misslungen

Gotha (ots)

In der Schwabhäuser Straße sowie in der Rosengasse versuchten Unbekannte in zwei Wohnhäuser einzubrechen. Im Zeitraum vom 18.02.2019 bis 19.02.2019 manipulierten die mutmaßlichen Täter an vier Hauseingangstüren der zwei Häuser, konnten diese jedoch nicht öffnen. Ein Eindringen in die Häuser gelang somit nicht, jedoch verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0050833/2019. (jk)

