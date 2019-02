Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Böttchergasse eingebrochen. Eine Tür zum Haus wurde aufgebrochen und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro entwendet. Auch ein Skateboard ließen die mutmaßlichen Täter mitgehen.

Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Gotha unter der Tel. 03621/781124 und Hinweis-Nr. 0050189/2019 entgegen. (jk)

