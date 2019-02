Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: UPDATE: Wohnungsbrand mit einer verstorbenen Person

Eisenach (ots)

Am 12.02.2019 gegen 01:30 Uhr ereignete sich in der Friedensstraße ein Wohnungsbrand; während der Löscharbeiten wurde eine verbrannte Person in der Wohnung aufgefunden. Die Polizei berichtete.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass es sich bei dem Toten um den 43-jährigen Wohnungsinhaber handelte. Vermutlich durch Glutreste war eine Schaumstoffmatratze in der Wohnung in Brand geraten. Der stark alkoholisierte Wohnungsinhaber löschte diese unzureichend, sodass sich das Feuer auf der Matratze wieder entfachte. Den erneuten Brand bemerkte der 43-Jährige zu spät und unternahm noch erfolglose Löschversuche, wurde jedoch infolge einer Rauchgasvergiftung handlungsunfähig und verstarb an dieser. Eine Fremdeinwirkung konnte ausgeschlossen werden. (jk)

