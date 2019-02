Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen und Fassade beschmiert

Creuzburg - Wartburgkreis (ots)

In der Eisfeldstraße zerstachen Unbekannte heute Nacht die Reifen von vier Fahrzeugen. An einem dieser Fahrzeuge wurden zusätzlich beide Außenspiegel zerstört. Die mutmaßlichen Täter hinterließen an der Fassade eines Wohnhauses außerdem mit roter Sprühfarbe einen Schriftzug, der eine Beleidigung beinhaltet. Der Gesamtschaden wird auf fast 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, Hinweise an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0050545/2019 zu melden. (jk)

