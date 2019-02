Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch im Tierpark

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte in die Imbisshütte des Tierparks einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter manipulierten an Tür und Fenster, konnten jedoch nicht in die Hütte eindringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0047463/2019. (jk)

