Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dem Abbiegenden aufgefahren

Beuernfeld - Wartburgkreis (ots)

Ein 48-Jähriger fuhr heute Morgen mit seinem VW Tiguan auf der L 2113 von Beuernfeld in Richtung Großenlupnitz. An der Einmündung zur B 84 wollte er in Richtung Eisenach abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt halten. Der hinter ihm fahrende 36-Jähriger mit seinem VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Tiguan auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. (jk)

