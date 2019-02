Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrssünder ermittelt

Eisenach und Wartburgkreis (ots)

Gestern Nachmittag stoppte die Polizei einen VW Golf in der Langensalzaer Straße in Eisenach. Der 21-jährige Fahrzeugführer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, dabei ein Drogenschnelltest durchgeführt. Nachdem dieser ein positives Ergebnis zeigte, wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In der Berkaer Straße in Dippach kontrollierte die Polizei heute Morgen einen Opel. Der 30-jährige Fahrer war mit 0,88 Promille unterwegs. Auch gegen ihn wurde eine OWi-Anzeige gefertigt. (jk)

