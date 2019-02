Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken in den Graben

Bufleben - Landkreis Gotha (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei heute in den frühen Morgenstunden, dass in der Tonnaer Straße ein verunfallter Pkw im Graben steht. Dieser soll stark beschädigt sein, im Innenraum rieche es nach Alkohol. Es befand sich keine Person im Fahrzeug oder in der Nähe des Fahrzeuges. Die Polizei kam vor Ort und sicherte Spuren an dem Audi. Ein Fremdschaden war nicht entstanden. Anschließend wurde Kontakt zum 38-jährigen Fahrzeughalter aufgenommen. Es stellte sich heraus, dass ein Bekannter des 38-Jährigen das Auto gefahren hatte und damit verunfallt war. Die Beamten suchten daraufhin den 34-jährigen Bekannten auf - er war mit 0,95 Promille alkoholisiert und wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann Nachtrunk behauptete, wurde doppelt Blut genommen. Der Führerschein des 34-Jährigen wurde beschlagnahmt. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell