Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Gotha (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden gegen 02:30 Uhr informierte ein 67-jähriger Anwohner die Polizei, als er im Keller des Mehrfamielienhauses in der Schumannstraße Einbruchgeräusche hörte. Vor Ort eingetroffen, stellten die Beamten einen 25-jährigen Polen, der gerade die Schrauben vom Schloss eines Kellerverschlags löste. Als die Identität des Mannes erhoben wurde, leistete dieser Widerstand gegen die Beamten. Bei ihm wurde ein Originalschlüssel zu den Kellerräumen gefunden. Wie der 25-Jährige in Besitz dieses Schlüssels kommen konnte, ist nicht bekannt. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt wurde der 25-Jährige vorläufig festgenommen. (jk)

